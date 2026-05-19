Recuperaron inodoros robados de un club en Río Tala

  Un procedimiento preventivo en la vía pública permitió al personal del Destacamento de Río Tala recuperar dos inodoros que habían sido sustraídos de los vestuarios de una institución deportiva, luego de que el sospechoso del hecho lograra darse a la fuga. La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones del asentamiento conocido como "25 Viviendas", situado sobre la calle F. Cayetano Rodríguez. Mientras realizaban patrullajes de rutina por la zona, los uniformados identificaron a un sujeto que trasladaba los sanitarios a pie. Al advertir el seguimiento de la patrulla, el individuo abandonó la carga en el suelo y escapó corriendo del sector.

Edición especial de la "Feria de Encantos" en el Centro de Comercio


 El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será la sede de una nueva edición especial de la "Feria de Encantos", un evento que reunirá a emprendedores locales durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo en coincidencia con las celebraciones patrias. Los organizadores mantienen abierta la convocatoria para incorporar expositores de diversos rubros productivos y artesanales de la región.

El encuentro ferial, planificado en el horario de 16:00 a 22:00, busca consolidarse como un espacio de visibilización y comercialización para la producción autogestiva. En esta oportunidad, el llamado está dirigido a trabajadores independientes de los sectores de gastronomía, arte, decoración, moda, bijouterie, herrería y librerías, así como también a elaboradores de velas, mates y aromas textiles o ambientales.

La propuesta cultural contará con una grilla de espectáculos musicales y de danza de carácter familiar. El sábado 23, las actividades artísticas comenzarán a las 18:00 con la presentación de la academia Baby Urban Studio, que exhibirá dos coreografías de los géneros K-pop y Street Dance a cargo de los profesores Carla Cuevas y Tobías Sarroca, respectivamente. Posteriormente, a las 20:00, se presentará el Ballet Folclórico San Pedro.

Para la jornada del domingo 24, la programación sobre el escenario se iniciará a las 17:00 con el concierto acústico de Mela Luna, mientras que a las 19:00 está previsto el cierre musical a cargo de Melito, quien brindará un tributo a la cantante Ángela Leiva.

En paralelo a la estructura central de la feria, el sábado 23 de 19:00 a 22:00 se sumará un espacio gastronómico específico con la participación de emprendimientos locales como Focacciast, Cerveza Artesanal Discordia y Dulces Placeres, orientados a la oferta de empanadas, focaccias y cervezas. Asimismo, los organizadores confirmaron la presencia de puestos de pastelería artesanal con opciones de tortas, alfajores y productos aptos para celíacos.