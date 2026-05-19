Edición especial de la "Feria de Encantos" en el Centro de Comercio

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será la sede de una nueva edición especial de la "Feria de Encantos", un evento que reunirá a emprendedores locales durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo en coincidencia con las celebraciones patrias. Los organizadores mantienen abierta la convocatoria para incorporar expositores de diversos rubros productivos y artesanales de la región.

El encuentro ferial, planificado en el horario de 16:00 a 22:00, busca consolidarse como un espacio de visibilización y comercialización para la producción autogestiva. En esta oportunidad, el llamado está dirigido a trabajadores independientes de los sectores de gastronomía, arte, decoración, moda, bijouterie, herrería y librerías, así como también a elaboradores de velas, mates y aromas textiles o ambientales.

La propuesta cultural contará con una grilla de espectáculos musicales y de danza de carácter familiar. El sábado 23, las actividades artísticas comenzarán a las 18:00 con la presentación de la academia Baby Urban Studio, que exhibirá dos coreografías de los géneros K-pop y Street Dance a cargo de los profesores Carla Cuevas y Tobías Sarroca, respectivamente. Posteriormente, a las 20:00, se presentará el Ballet Folclórico San Pedro.

Para la jornada del domingo 24, la programación sobre el escenario se iniciará a las 17:00 con el concierto acústico de Mela Luna, mientras que a las 19:00 está previsto el cierre musical a cargo de Melito, quien brindará un tributo a la cantante Ángela Leiva.

En paralelo a la estructura central de la feria, el sábado 23 de 19:00 a 22:00 se sumará un espacio gastronómico específico con la participación de emprendimientos locales como Focacciast, Cerveza Artesanal Discordia y Dulces Placeres, orientados a la oferta de empanadas, focaccias y cervezas. Asimismo, los organizadores confirmaron la presencia de puestos de pastelería artesanal con opciones de tortas, alfajores y productos aptos para celíacos.