Dos jóvenes resultaron heridos tras un choque de motocicletas

Dos jóvenes resultaron con heridas leves tras protagonizar un fuerte choque de motocicletas en la intersección de las calles Doctor Ricardo Rojas y Chivilcoy.

El hecho movilizó al personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), que se desplazó de inmediato hasta el lugar del siniestro tras recibir el alerta vecinal.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una motocicleta Guerrero de 110 centímetros cúbicos, de color azul, la cual era guiada por un joven de 20 años. Por razones que aún se intentan establecer, este vehículo colisionó con otra moto, una Suzuki AX 100 también de color azul, que era conducida por un muchacho de 19 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron diversos politraumatismos.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar para brindar las primeras asistencias y procedió al traslado de los dos lesionados hacia el nosocomio local, donde recibieron la atención médica correspondiente. Los profesionales de la salud confirmaron posteriormente que las lesiones sufridas por los involucrados no revisten gravedad.

En el sitio del accidente trabajaron los peritos policiales para determinar la mecánica de la colisión, mientras que las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fiscalía local en turno.