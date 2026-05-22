Dos detenidos tras cometer un robo en una finca

Dos hombres de 18 y 32 años fueron aprehendidos por personal policial ayer por la mañana, luego de un rápido operativo cerrojo desplegado en las inmediaciones de las calles M. Iglesias y Nieto de Torres.

Los delincuentes habían irrumpido momentos antes en un domicilio ubicado en Camino Villa Jardín, propiedad de un joven de 20 años. Del interior de la vivienda sustrajeron diversas pertenencias de la víctima. Tras la intervención de los efectivos, se logró recuperar y secuestrar la mayoría de los elementos robados.

Ambos implicados fueron notificados del inicio de una causa penal bajo la carátula de robo doblemente agravado. Actualmente se encuentran alojados en el sector de calabozos a la espera de nuevas disposiciones judiciales. En el caso interviene la Fiscalía Número 7 de San Pedro.