Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos

  Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia. El evento central se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el predio Juan Bautista Zucchi. La organización invitó a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar de las actividades programadas al aire libre con total comodidad.

Dos detenidos tras cometer un robo en una finca

 


Dos hombres de 18 y 32 años fueron aprehendidos por personal policial ayer por la mañana, luego de un rápido operativo cerrojo desplegado en las inmediaciones de las calles M. Iglesias y Nieto de Torres.

Los delincuentes habían irrumpido momentos antes en un domicilio ubicado en Camino Villa Jardín, propiedad de un joven de 20 años. Del interior de la vivienda sustrajeron diversas pertenencias de la víctima. Tras la intervención de los efectivos, se logró recuperar y secuestrar la mayoría de los elementos robados.

Ambos implicados fueron notificados del inicio de una causa penal bajo la carátula de robo doblemente agravado. Actualmente se encuentran alojados en el sector de calabozos a la espera de nuevas disposiciones judiciales. En el caso interviene la Fiscalía Número 7 de San Pedro.