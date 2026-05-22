Dos detenidos tras cometer un robo en una finca

Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos
Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos
Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia. El evento central se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el predio Juan Bautista Zucchi. La organización invitó a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar de las actividades programadas al aire libre con total comodidad.