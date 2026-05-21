Detienen a un joven de 20 años con una moto robada en 2017

Un joven de 20 años fue aprehendido por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) mientras circulaba en una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2017.

El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Martín Fierro y Miguel Porta, en momentos en que los efectivos policiales interceptaron al conductor de un motovehículo tipo de 110 centímetros cúbicos de cilindrada para un control de rutina.

Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, las autoridades constataron que el vehículo poseía un pedido de captura vigente desde hacía nueve años por haber sido objeto de un ilícito.

Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro de la motocicleta y al traslado del conductor a la dependencia local. El joven quedó imputado por el delito de encubrimiento y fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno del Departamento Judicial de San Nicolás.



