Alerta naranja por tormentas severas para el noreste bonaerense: ráfagas de 80 km/h y posible granizo
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección Provincial de Defensa Civil emitieron un alerta naranja para la región noreste de la provincia de Buenos Aires, con vigencia para la noche de este miércoles y el jueves 7 de mayo. El aviso advierte sobre la llegada de tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían adquirir características de severidad durante la madrugada.
Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades son los vientos asociados al frente de tormenta. Se prevén ráfagas que podrían superar los 80 km/h, lo que representa un riesgo potencial para la caída de ramas, postes de luz y voladura de objetos. Ante este escenario, los organismos de seguridad recomiendan a la población extremar los cuidados, evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento.
El mapa de riesgo, difundido por el Ministerio de Seguridad bonaerense, posiciona a los municipios del noreste (identificados bajo la zona de Defensa Civil DC10 y áreas aledañas) bajo el máximo nivel de vigilancia técnica. Las autoridades locales permanecen en estado de aprestamiento para intervenir ante posibles anegamientos o contingencias derivadas del temporal que se extenderá durante gran parte del jueves.
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