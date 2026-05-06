Alerta naranja por tormentas severas para el noreste bonaerense: ráfagas de 80 km/h y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección Provincial de Defensa Civil emitieron un, con vigencia para la noche de este miércoles y el. El aviso advierte sobre la llegada de tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían adquirir características de severidad durante la madrugada.

Según el reporte oficial, las zonas afectadas en el cuadrante noreste bonaerense enfrentarán fenómenos climáticos que incluyen abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y la probabilidad de caída de granizo. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilen entre los 20 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma localizada en ciertos distritos.

Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades son los vientos asociados al frente de tormenta. Se prevén ráfagas que podrían superar los 80 km/h, lo que representa un riesgo potencial para la caída de ramas, postes de luz y voladura de objetos. Ante este escenario, los organismos de seguridad recomiendan a la población extremar los cuidados, evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento.

El mapa de riesgo, difundido por el Ministerio de Seguridad bonaerense, posiciona a los municipios del noreste (identificados bajo la zona de Defensa Civil DC10 y áreas aledañas) bajo el máximo nivel de vigilancia técnica. Las autoridades locales permanecen en estado de aprestamiento para intervenir ante posibles anegamientos o contingencias derivadas del temporal que se extenderá durante gran parte del jueves.