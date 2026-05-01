Durante la jornada de este jueves, personal de la Policía Comunal intervino en dos accidentes de tránsito ocurridos en distintas intersecciones de la ciudad, los cuales afortunadamente solo registraron daños materiales. El primero de los hechos tuvo lugar en la intersección de Bv. Moreno e Ituzaingó . En dicho punto, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, una de 17 años y su acompañante de 18 , contra una camioneta conducida por un hombre de 36 años . Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas.
Dos chicos de 12 y 14 años intentaron robar herramientas de una camioneta y fueron capturados por la policía
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Dos menores de edad fueron aprehendidos este viernes en la intersección de las calles Colón y R. Naón luego de ser identificados como los autores de una tentativa de hurto en la zona céntrica de la ciudad. El operativo fue iniciado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) tras recibir una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local.
De acuerdo al parte policial, los jóvenes, de 12 y 14 años, ingresaron sin ejercer violencia a una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba estacionada en la esquina de Colón y Chivilcoy. Del interior del vehículo sustrajeron diversas herramientas de mano, las cuales fueron secuestradas en su totalidad por los efectivos al momento de la captura.
En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tentativa de hurto. Posteriormente, y conforme a las directivas legales vigentes para menores de esa edad, se ordenó su libertad y la entrega a sus respectivos familiares.
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