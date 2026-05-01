Dos chicos de 12 y 14 años intentaron robar herramientas de una camioneta y fueron capturados por la policía

Dos menores de edad fueron aprehendidos este viernes en la intersección de las callesluego de ser identificados como los autores de una tentativa de hurto en la zona céntrica de la ciudad. El operativo fue iniciado por personal de latras recibir una alerta emitida por el

De acuerdo al parte policial, los jóvenes, de 12 y 14 años, ingresaron sin ejercer violencia a una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba estacionada en la esquina de Colón y Chivilcoy. Del interior del vehículo sustrajeron diversas herramientas de mano, las cuales fueron secuestradas en su totalidad por los efectivos al momento de la captura.

En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tentativa de hurto. Posteriormente, y conforme a las directivas legales vigentes para menores de esa edad, se ordenó su libertad y la entrega a sus respectivos familiares.