Donaron equipamiento médico al servicio de oncología del Hospital



La empresa TECSO, con sede en la ciudad de Rosario, donó equipamiento para el Servicio de Oncología del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa". La empresa TECSO, con sede en la ciudad de Rosario, donó equipamiento para el Servicio de Oncología del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

La donación incluyó dos sillones para infusión, una cama ortopédica y un televisor de 32 pulgadas, elementos destinados a mejorar las condiciones de atención y acompañamiento de pacientes y sus familias durante los tratamientos oncológicos.



La recepción del equipamiento fue presidida por la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y la directora del nosocomio, Luciana Artiguez, junto a Estefanía Chiorazzo, quien llevó adelante las gestiones con la firma donante. La recepción del equipamiento fue presidida por la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y la directora del nosocomio, Luciana Artiguez, junto a Estefanía Chiorazzo, quien llevó adelante las gestiones con la firma donante.

Las autoridades municipales destacaron que la incorporación de este material permitirá generar "un entorno más cálido, digno y adecuado" para quienes atraviesan tratamientos oncológicos en el ámbito del sistema público de salud.





Desde la gestión comunal se subrayó la importancia de consolidar la articulación entre el Estado, el sector privado, las instituciones y la comunidad, al tiempo que se convocó a otras empresas y vecinos del distrito a sumarse a iniciativas solidarias que fortalezcan los servicios de salud.





"El hospital público es un lugar que pertenece a toda la comunidad", señalaron, al agradecer el compromiso social demostrado por la empresa benefactora.