Dictarán la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en San Pedro

El intendente municipal Cecilio Salazar encabezó este miércoles la firma de un convenio específico con las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco para implementar el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en el partido de San Pedro. Se trata de una propuesta educativa pública, gratuita y presencial que tendrá como sede de cursada las instalaciones del Polo Universitario local, situado en la intersección de las calles Salta y Arnaldo.

Del acto formal participaron también el rector de la alta casa de estudios, Jerónimo Ainchil, el secretario académico, Walter Bonillo, el secretario de Desarrollo para la Comunidad, Walter Sánchez, y el director de Educación del municipio, Alan Ocampo. Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la relevancia de este acuerdo para consolidar y expandir las opciones de educación superior destinadas a los habitantes de la comunidad y de la región.

El director de Educación, Alan Ocampo, manifestó su satisfacción por el avance y remarcó "el compromiso de seguir nutriendo el Polo Universitario como una fuente constante de conocimiento y estudios superiores". En tanto, el secretario académico de la universidad, Walter Bonillo, precisó que la carrera tendrá una duración de tres años y comenzará formalmente sus clases en el mes de agosto, coincidiendo con el inicio del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo.

La tecnicatura ofrece una rápida inserción en el mercado laboral y, según anticiparon los coordinadores del trayecto formativo, aquellas personas que dispongan de formación previa o experiencia acreditable en la materia podrán presentar sus antecedentes académicos con el fin de tramitar las equivalencias correspondientes. La inscripción se desarrollará bajo la modalidad virtual, y la casa de estudios junto al municipio comunicarán en los próximos días el cronograma detallado y los requisitos necesarios para completar el trámite de matriculación.