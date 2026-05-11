Directivos de La Anónima informaron al Sindicato de Comercio que desestimaron la inversión en San Pedro

La cadena supermercadista La Anónima habría desistido de su plan de inversión en la ciudad de San Pedro, cancelando la apertura de una sucursal en el edificio de Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, donde hasta octubre pasado funcionó el supermercado Vea.

Así lo confirmó Marcelo Mosteiro, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, en declaraciones a La Radio 92.3.

La decisión representa un duro golpe para el mercado laboral local, dado que se esperaba la generación de hasta 40 nuevos puestos de trabajo con prioridad para los exempleados despedidos tras el retiro de la firma Cencosud.

El proyecto, que había sido confirmado en febrero de este año tras alcanzar un acuerdo con los propietarios del inmueble, contemplaba importantes reformas edilicias y la instalación de nuevas maquinarias. Sin embargo, a pesar de que técnicos de la empresa visitaron las instalaciones en reiteradas oportunidades para avanzar en la logística, las negociaciones se detuvieron de forma definitiva.

Al respecto, Mosteiro explicó que la última comunicación con la federación nacional confirmó que la empresa desestimó la inversión. "Hubo algo que no cerraba y desistieron de la inversión. En ese momento tenían un problema con la tarjeta corporativa, tenían un alto grado de incobrables, con dificultades, pero eso no implicaba que no fueran a hacer la inversión. Pero la última vez que hablamos desde la Federación a fines de marzo ya nos confirmaron que no se hacía la inversión y no se iban a instalar", detalló el dirigente sindical.

La cancelación del desembarco agrava la situación de los ex trabajadores de Vea, quienes aguardaban una oportunidad de reincorporación tras el cierre de la sucursal a finales de 2025. "Hay un montón de compañeros que estaban pendientes de reincorporarse al mercado laboral. Fueron muy pocos los que pudimos reubicar en algunos otros supermercados, y otros avanzaron en algún emprendimiento, pero es un problema porque a muchos se les va a terminar el dinero de la indemnización", advirtió Mosteiro.

En un análisis más amplio sobre la coyuntura del sector, el titular del gremio mercantil manifestó su preocupación por la caída del empleo y el cierre de comercios de proximidad en la localidad. "Lo que vemos es un porcentaje de pérdidas de trabajo, no tanto por conflictividad sino porque no tienen ventas y el comercio se cierra. Hay empresas de cadena con franquicias que cerraron. Lo que vemos es que el empleo viene a la baja, no hay una situación de generar nuevos empleos. Los que se generan son trabajos mal remunerados", concluyó.



