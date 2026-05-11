San Pedro registró cerca de 600 denuncias por violencia de género en el primer cuatrimestre del año

Un informe de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, dio a conocer las estadísticas oficiales sobre violencia por razones de género correspondientes al primer cuatrimestre de 2026. Según el relevamiento, entre enero y abril se registraron un total de 592 denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia, cifra que demandó la intervención directa de la Oficina de Atención a las Violencias.

El detalle de los datos suministrados por la cartera municipal revela que, dentro del total de denuncias recibidas, 19 casos correspondieron específicamente a episodios de abuso sexual. Asimismo, el informe destaca el trabajo del área de atención ante situaciones críticas, señalando que la oficina de guardia —que opera fuera del horario administrativo, fines de semana y feriados— brindó asistencia a 63 personas. A este número se suman 33 admisiones espontáneas de ciudadanos que se presentaron directamente en la sede de Salta y Arnaldo para solicitar ayuda.

En el plano judicial y de acompañamiento terapéutico, el equipo legal de la Subsecretaría informó la liberación de 196 oficios. Por su parte, el área de salud mental completó 15 tratamientos psicológicos con continuidad destinados a personas que atraviesan situaciones de violencia. Estas acciones forman parte del esquema de contención integral que el distrito busca sostener frente a la demanda asistencial reportada en el inicio del año.

Desde el organismo municipal recordaron a la comunidad que las denuncias pueden radicarse de manera presencial en la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en Oliveira Cézar 220, o telefónicamente al número 422000. Para consultas y asesoramiento, la Subsecretaría atiende de lunes a viernes de 8.00 a 14.00, permaneciendo además operativa la línea gratuita nacional 144 durante las 24 horas.