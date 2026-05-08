Día Mundial de la Cruz Roja: la voluntaria Karina Salvarreguy destacó el compromiso humanitario y la labor de la institución

En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la voluntaria de la filial local, Karina Salvarreguy, difundió un mensaje de gratitud y compromiso humanitario en el que destacó la labor que la red desarrolla desde hace más de 160 años para transformar el dolor en esperanza en todo el mundo.

Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la organización, Salvarreguy subrayó la plena vigencia de los siete principios fundamentales que guían el accionar de la entidad. En su pronunciamiento, extendió una felicitación especial a los hombres y mujeres que dedican su tiempo y esfuerzo a cuidar a los demás, renovando a la vez su propia vocación de servicio bajo el emblema de la institución.

La voluntaria remarcó la trayectoria inquebrantable de la Cruz Roja Argentina como un faro en la misión de aliviar el sufrimiento humano y valoró el impacto de las acciones territoriales. En ese sentido, hizo especial mención al rol de los medios de comunicación de San Pedro, calificándolos como un puente necesario para que las campañas de prevención, colectas y cursos de primeros auxilios tengan llegada efectiva a cada hogar de la comunidad.

Finalmente, Salvarreguy instó a continuar el trabajo conjunto con la convicción de que cada pequeño gesto contribuye a la construcción de un mundo más humano, reafirmando la presencia constante de la organización ante las necesidades de la sociedad sampedrina.

El mensaje completo difundido por la voluntaria:

"Día Mundial de la Cruz Roja: Un mensaje de gratitud y compromiso desde la Filial San Pedro. San Pedro, 8 de mayo de 2026.

En un nuevo aniversario del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quienes formamos parte de la Filial San Pedro queremos compartir nuestra alegría y orgullo por pertenecer a esta red humanitaria que, desde hace más de 160 años, transforma el dolor en esperanza en cada rincón del planeta.

Hoy celebramos el nacimiento de nuestro fundador, Henry Dunant, pero sobre todo celebramos la vigencia de nuestros siete principios fundamentales. Es una fecha para renovar nuestra vocación de servicio y para felicitar a cada hombre y mujer que, con su chaleco puesto, dedica su tiempo y corazón a cuidar a los demás sin distinción alguna. Felicitamos a nuestra querida Institución, la Cruz Roja Argentina, por su trayectoria inquebrantable y por ser el faro que nos guía en la misión de aliviar el sufrimiento humano.

Asimismo, queremos expresar un especial agradecimiento a los medios de comunicación locales. Su rol es fundamental para nuestra labor: gracias a su apoyo constante, nuestras campañas de prevención, las colectas y los cursos de Primeros Auxilios llegan a cada hogar de San Pedro. Son ustedes el puente necesario para que la comunidad sepa que siempre estamos presentes. Sigamos trabajando juntos, con la convicción de que cada pequeño gesto cuenta para construir un mundo más humano. Atentamente, Karina Salvarreguy, Voluntaria, Cruz Roja Argentina - Filial San Pedro".