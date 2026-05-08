La CNRT interceptó un transporte ilegal en San Pedro que circulaba con bultos en los pasillos y sin habilitación

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) interceptó y desafectó un ómnibus que realizaba un servicio ilegal de pasajeros sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro, tras detectar gravísimas irregularidades técnicas y de seguridad que ponían en riesgo la integridad de las personas a bordo.

El operativo de fiscalización se desarrolló en el kilómetro 153 de la mencionada traza vial, donde agentes del organismo nacional detuvieron la marcha de una unidad que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, los fiscalizadores constataron que el vehículo trasladaba una gran cantidad de bultos y mercadería —presuntamente destinada a la comercialización— depositada tanto en los pasillos como sobre los asientos, lo que obstruía completamente la circulación interna y anulaba cualquier posibilidad de evacuación ante una emergencia.

Fuentes del organismo informaron que la unidad carecía de habilitación oficial para el transporte de pasajeros, no contaba con el seguro obligatorio ni poseía la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente. A estas faltas administrativas se sumaron múltiples irregularidades documentales y operativas que infringen de forma crítica la normativa vigente en materia de transporte automotor.

En cuanto al personal a cargo, se verificó que el conductor no presentó la libreta de trabajo obligatoria, mientras que el tacógrafo, dispositivo esencial para el control de velocidad y horas de descanso, se encontraba fuera de servicio. El viaje se realizaba además sin la correspondiente lista de pasajeros, lo que profundizaba el estado de clandestinidad del servicio.

Ante el peligro inminente, la CNRT procedió a la desafectación inmediata de la unidad y su retiro de circulación. Desde el organismo señalaron que estas acciones forman parte de las políticas de control en rutas nacionales para combatir el transporte ilegal y garantizar que los servicios de larga distancia cumplan con los estándares de seguridad necesarios para proteger a la ciudadanía.