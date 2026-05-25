Río Tala fue sede de los festejos oficiales por el 25 de Mayo con un discurso de Salazar en defensa del Estado

 La localidad de Río Tala fue sede hoy de las celebraciones oficiales del partido de San Pedro por el aniversario de la Revolución de Mayo. El municipio organizó una jornada que incluyó el acto protocolar y actividades culturales, gastronómicas y artísticas destinadas a los vecinos de la zona. Los festejos contaron con la asistencia de familias del distrito que presenciaron espectáculos musicales en vivo, ferias de comidas y las actuaciones de ballets y artistas locales.

Detuvieron a un hombre que registraba un pedido de captura de Florencio Varela

 


Un hombre de 29 años que registraba un pedido de captura activo en el conurbano bonaerense fue detenido en la tarde de ayer por personal policial de la Estación de Policía Comunal San Pedro. 

La aprehensión se concretó en el marco de los operativos de control público que se desarrollaban en la intersección de las calles Rómulo Naón y San Martín. En ese punto, los efectivos interceptaron e identificaron a quien resultó ser una persona con domicilio radicado en la localidad de Florencio Varela.

Al verificar sus datos filiatorios a través de los sistemas informáticos policiales, el personal actuante constató que sobre el ciudadano pesaba un requerimiento de captura vigente emitido por el Juzgado de Familia Número 1 de Florencio Varela.

El sospechoso fue trasladado de inmediato al asiento físico de la seccional, donde se labraron las actuaciones correspondientes para este tipo de intervenciones. Tras cumplimentarse las notificaciones formales de la causa que originó la orden judicial, y de acuerdo con las directivas impartidas por el magistrado interviniente, el hombre recuperó la libertad y se retiró de la sede policial.