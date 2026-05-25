Detuvieron a un hombre que registraba un pedido de captura de Florencio Varela

Un hombre de 29 años que registraba un pedido de captura activo en el conurbano bonaerense fue detenido en la tarde de ayer por personal policial de la Estación de Policía Comunal San Pedro.

La aprehensión se concretó en el marco de los operativos de control público que se desarrollaban en la intersección de las calles Rómulo Naón y San Martín. En ese punto, los efectivos interceptaron e identificaron a quien resultó ser una persona con domicilio radicado en la localidad de Florencio Varela.

Al verificar sus datos filiatorios a través de los sistemas informáticos policiales, el personal actuante constató que sobre el ciudadano pesaba un requerimiento de captura vigente emitido por el Juzgado de Familia Número 1 de Florencio Varela.

El sospechoso fue trasladado de inmediato al asiento físico de la seccional, donde se labraron las actuaciones correspondientes para este tipo de intervenciones. Tras cumplimentarse las notificaciones formales de la causa que originó la orden judicial, y de acuerdo con las directivas impartidas por el magistrado interviniente, el hombre recuperó la libertad y se retiró de la sede policial.