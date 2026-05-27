Atraparon a cinco jóvenes que ingresaron a una vivienda con fines de robo

Cinco jóvenes de entre 21 y 30 años fueron aprehendidos por efectivos policiales en la tarde de ayer, luego de haber ingresado de manera ilegal a una vivienda de la calle Lucio Mansilla con aparentes fines delictivos. El procedimiento fue coordinado por el Grupo de Tareas Municipales (GTM) en conjunto con el personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro.

El hecho se desencadenó en un inmueble ubicado a la altura del 1600 de la mencionada arteria local. Según los informes oficiales, los sospechosos lograron vulnerar el perímetro y acceder a la propiedad, pero sus intenciones fueron frustradas cuando la dueña de casa advirtió la presencia de los desconocidos dentro de su domicilio.

Al verse descubiertos por la víctima, los individuos desistieron del intento de robo y emprendieron una rápida huida a pie por la zona. Tras el inmediato aviso a las fuerzas de seguridad, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones que culminó con la interceptación y captura de los cinco implicados a pocos metros del lugar, a la altura de Lucio Mansilla al 1300.

Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron alojados y formalmente imputados por el delito de violación de domicilio. Las actuaciones judiciales correspondientes quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 en turno del Departamento Judicial de San Nicolás.