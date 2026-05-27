Recuperaron en un allanamiento un caño de desagüe robado

Un hombre fue imputado por el delito de hurto luego de un allanamiento en su vivienda de la calle Liniers, donde las fuerzas de seguridad lograron recuperar un caño de desagüe que había sido robado días atrás. El procedimiento fue el resultado de una investigación conjunta entre el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro y la Sub DDI Baradero-San Pedro.

La causa penal se inició a raíz de una denuncia radicada en la comisaría local por un vecino de 63 años. Según la presentación de la víctima, el hecho delictivo había ocurrido el pasado sábado en horas de la tarde en una propiedad ubicada en la intersección de la calle Saavedra al 1299, lugar de donde los malvivientes sustrajeron el elemento de infraestructura.

A partir de los datos recolectados y las tareas de campo efectuadas por los investigadores, se logró identificar al presunto autor del ilícito y localizar el domicilio donde se ocultaba lo robado. Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 solicitó una orden de registro domiciliario, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial de San Nicolás.

La comitiva policial irrumpió en una finca situada a la altura de la calle Liniers al 1200, donde se halló y secuestró el caño de desagüe denunciado. El morador del inmueble fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó formalmente procesado y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.