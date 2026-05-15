Detienen a un hombre tras violentar un auto y robar un estéreo

Un hombre defue aprehendido esta madrugada por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, luego de ser detectado mientras intentaba escapar tras haber cometido un ilícito en la vía pública. El procedimiento se inició a raíz de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias

El hecho se registró en la intersección de las calles Aulí y Bottaro, donde el delincuente violentó la puerta de un automóvil que se encontraba estacionado, propiedad de una mujer de 63 años. Tras forzar el acceso al vehículo, el sujeto logró sustraer el frente del equipo de estéreo.

Personal policial desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones del barrio 104 Viviendas, logrando interceptar y reducir al sospechoso cuando emprendía la fuga. Durante la requisa, los uniformados recuperaron el elemento robado momentos antes.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de Robo en Grado de Tentativa. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que dispuso las diligencias legales correspondientes y mantuvo al masculino a disposición de la justicia.



