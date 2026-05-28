Detienen a los autores de un violento robo en una vivienda de la avenida 11 de Septiembre

Un grupo de delincuentes fueron aprehendidos por efectivos de la Estación de Policía Comunal luego de una persecución originada por un violento asalto a una vivienda particular. Los sospechosos, que se desplazaban en un automóvil que terminó secuestrado, tenían en su poder las pertenencias que acababan de sustraer de un domicilio ubicado sobre la avenida 11 de Septiembre.

El procedimiento se inició durante la noche del miércoles, en momentos en que el personal policial desarrollaba tareas de patrullaje preventivo por la calle Manuel Iglesias al 2500. En ese sector del casco urbano, las fuerzas de seguridad interceptaron a los hombres de 23, 24, 26 y 32 años de edad, cuya actitud y posterior requisa permitieron establecer su vinculación directa con un ilícito denunciado poco antes.

Según pudieron determinar los investigadores, los ladrones había irrumpido mediante el uso de la fuerza y la violencia en una propiedad situada en la avenida 11 de Septiembre al 2500, perteneciente a una mujer de 44 años. Tras amedrentar a la moradora y registrar las dependencias de la casa, los asaltantes escaparon del lugar con diversos objetos de valor a bordo del rodado en el que se movilizaban.

Al momento de ser interceptados por la patrulla en la calle Manuel Iglesias, los agentes constataron que los sospechosos transportaban la totalidad de los elementos que la damnificada acababa de reportar como robados. Ante la flagrancia del hecho, el personal policial procedió a la inmediata detención de los ocupantes y al secuestro preventivo del vehículo para someterlo a los peritajes de rigor.

Los implicados fueron trasladados a la sede policial, donde se los notificó formalmente sobre la apertura de una causa penal caratulada como robo agravado. Los imputados permanecen alojados en los calabozos de la comisaría local a la espera de ser indagados por las autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás, que coordina las actuaciones correspondientes.