Sorprenden a dos jóvenes desarmando una moto robada

Dos jóvenes de 17 y 20 años fueron aprehendidos ayer por la mañana en la calle Hermano Indio al 900, luego de ser descubiertos por el personal de la Estación de Policía Comunal mientras desmantelaban un motovehículo.

El procedimiento se desencadenó a partir de un aviso vecinal que alertó a las autoridades sobre la maniobra sospechosa. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el rodado en cuestión, un modelo de 110 centímetros cúbicos, registraba un pedido de secuestro activo tras haber sido robado horas antes en la esquina de Avenida Sarmiento y San Martín. La propiedad del vehículo corresponde a un vecino de 50 años.

Por el hecho se dio intervención a la UFI del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. Ambos implicados fueron trasladados a la sede policial, donde se les notificó la formación de la causa por el delito de Hurto Agravado y, tras cumplir con las exigencias legales, recuperaron la libertad.