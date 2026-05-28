Sorprenden a dos jóvenes desarmando una moto robada

Otro escándalo el HCD: Rey denunció a Rivas por golpearlo durante una reunión con ediles y funcionarios
Otro escándalo el HCD: Rey denunció a Rivas por golpearlo durante una reunión con ediles y funcionarios
Un nuevo escándalo que involucra a concejales municipales se registró esta mañana, durante una reunión en la Secretaría de Economía y Hacienda durante la que se analizaba la rendición de cuentas que se tratará mañana en sesión. El concejal Ariel Rey radicó una denuncia penal en la sede de la fiscalía de turno tras acusar a su par, Martín Rivas, de haberlo agredido físicamente durante el encuentro institucional.