Corte programado de energía eléctrica por tareas de poda

El intendente municipal Cecilio Salazar encabezó este miércoles la firma de un convenio específico con las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco para implementar el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en el partido de San Pedro. Se trata de una propuesta educativa pública, gratuita y presencial que tendrá como sede de cursada las instalaciones del Polo Universitario local, situado en la intersección de las calles Salta y Arnaldo. Del acto formal participaron también el rector de la alta casa de estudios, Jerónimo Ainchil, el secretario académico, Walter Bonillo, el secretario de Desarrollo para la Comunidad, Walter Sánchez, y el director de Educación del municipio, Alan Ocampo. Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la relevancia de este acuerdo para consolidar y expandir las opciones de educación superior destinadas a los habitantes de la comunidad y de la región.
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COOPSER informó que este jueves se llevará a cabo un corte programado de energía en baja tensión. La interrupción del servicio está prevista para el horario de 08:00 a 09:00 y afectará a un importante sector de la ciudad debido a la realización de tareas de poda preventiva sobre las líneas de distribución.
Las cuadrillas de operarios trabajarán en la zona delimitada por la calle Ansaloni del 800 al 1100, la avenida Las Provincias del 850 al 1100, Sargento Selada del 850 al 1100, Güemes del 850 al 1100 y Balcarce del 900 al 1300.
Desde la cooperativa de servicios comunicaron que las labores quedan sujetas a las condiciones climáticas, por lo que en caso de registrarse mal tiempo, los trabajos y el consecuente corte del suministro serán reprogramados para una nueva fecha.
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