Corte programado de energía eléctrica por tareas de poda

COOPSER informó que este jueves se llevará a cabo un corte programado de energía en baja tensión. La interrupción del servicio está prevista para el horario de 08:00 a 09:00 y afectará a un importante sector de la ciudad debido a la realización de tareas de poda preventiva sobre las líneas de distribución.

Las cuadrillas de operarios trabajarán en la zona delimitada por la calle Ansaloni del 800 al 1100, la avenida Las Provincias del 850 al 1100, Sargento Selada del 850 al 1100, Güemes del 850 al 1100 y Balcarce del 900 al 1300.

Desde la cooperativa de servicios comunicaron que las labores quedan sujetas a las condiciones climáticas, por lo que en caso de registrarse mal tiempo, los trabajos y el consecuente corte del suministro serán reprogramados para una nueva fecha.