Convenio para la gestión y recolección de residuos electrónicos

El Intendente de San Pedro,, firmó un convenio con lapara implementar un sistema de gestión deen el distrito. El acuerdo busca establecer canales para el tratamiento de dispositivos en desuso y la recuperación de sus materiales.

En el marco de este acuerdo, el Secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y el Director de Ambiente, Gustavo Solá, recorrieron las instalaciones de la cooperativa en Pilar. Durante la visita, los funcionarios analizaron el funcionamiento de la planta junto al presidente de la entidad, Gonzalo Pérez, para coordinar la logística local.

Desde el municipio informaron que los RAEEs comprenden equipos que funcionan con electricidad o pilas, como computadoras, teléfonos celulares, herramientas y cables. Al respecto, señalaron la importancia de separar estos elementos de los residuos domiciliarios para evitar que sus componentes entren en contacto con el suelo y el agua.

El convenio con Tecnorae permitirá la extracción y reutilización de metales y otros componentes, integrándolos nuevamente en procesos productivos bajo un esquema de economía circular. De esta manera, se busca reducir el volumen de desechos que se envían a disposición final.

En los próximos días, el Municipio comunicará el cronograma de recolección que se llevará a cabo en la ciudad y en las localidades del partido. Esta será la primera campaña municipal de estas características organizada en el distrito.