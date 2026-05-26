Concejales de Nuevos Aires piden informes por la altura de un edificio en construcción

El bloque de concejales Nuevos Aires, integrado por Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, elevó hoy un proyecto de comunicación al presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Martín Baraybar, para solicitar que el Departamento Ejecutivo informe sobre presuntas irregularidades en una obra en construcción que violaría los límites de altura vigentes para el desarrollo urbano local.

La iniciativa parlamentaria hace foco en un emprendimiento edilicio situado en la calle Salta, entre el 404 y el 474, en la intersección con Hipólito Yrigoyen. Según la presentación de los ediles, el inmueble cuenta con planta baja y cuatro pisos, alcanzando una altura estimada de 15 metros, lo que superaría en al menos tres metros el plano límite de 12 metros permitido para el Distrito R1 por la normativa de ordenamiento territorial.

Los concejales fundamentaron el reclamo en las directrices de la Ley Provincial 8912 de ordenamiento territorial y uso del suelo, y en la Ordenanza local 4139, denominada "San Pedro 2000", la cual regula de forma específica los indicadores urbanísticos en el partido. El texto subraya que el objeto principal de estas regulaciones es garantizar el uso racional del suelo, la preservación ambiental y evitar el colapso de las infraestructuras de servicios existentes.

Asimismo, el proyecto recuerda que el año pasado, mediante el artículo 6 de la Ordenanza 6705/2025, se derogó la excepción que permitía no computar la planta baja en el cálculo de edificación cuando se desarrollaba como planta libre. Por tal motivo, los legisladores advirtieron que actualmente no existe ninguna norma jurídica vigente que avale una construcción de esas características en dicha zona.

Debido a que el Concejo Deliberante no ha aprobado ninguna excepción particular para ese predio, el bloque opositor enfatizó la necesidad de obtener precisiones de manera urgente antes de que avance la estructura. De constatarse la infracción, señalaron que la situación podría derivar en responsabilidades administrativas y legales tanto para los profesionales a cargo del proyecto como para los inspectores municipales y los funcionarios del área técnica que autorizaron las tareas.

A través del articulado de la comunicación, se solicita formalmente al Ejecutivo Municipal la remisión de las copias de los planos registrados bajo la nomenclatura catastral del predio. En paralelo, se exige un informe detallado que identifique al profesional responsable de la obra, al técnico que aprobó los planos en las dependencias comunales, al personal asignado para la inspección de los trabajos y al funcionario político jerárquico responsable del área de control urbano.