Campaña municipal de recepción y recupero de residuos electrónicos: cuáles son los puntos de acopio

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad, puso en marcha la primera campaña de recepción y recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La iniciativa se implementa en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente.

El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido. Las autoridades locales informaron que el propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.

La convocatoria abarca una amplia gama de dispositivos. Se recibirán equipos de informática y comunicación como computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, impresoras, calculadoras y parlantes. Asimismo, la recepción incluye grandes y pequeños electrodomésticos, entre ellos heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aspiradoras, planchas, tostadoras, radios y televisores, además de herramientas eléctricas, accesorios, juguetes y equipamiento deportivo electrónico.

Desde el área organizadora aclararon que no se aceptarán materiales considerados de alta peligrosidad o que requieren otros circuitos de tratamiento, tales como pilas, baterías, tóners de impresión, luminarias, termómetros o cualquier elemento que contenga mercurio.

Los centros de acopio en San Pedro funcionarán en el horario de 10 a 16 horas y se distribuirán de la siguiente manera:

3 de junio: Zona Escuela Normal, en Avenida 11 de Septiembre y Güemes.

10 de junio: Zona Escuela Industrial, en Sarmiento y 3 de Febrero.

17 de junio: Plaza Constitución, sobre Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini.

24 de junio: Barrio San Julián, en la intersección de Oliveira Cézar y Humanes.

Por su parte, el cronograma destinado a las localidades del partido se desarrollará en los siguientes puntos y horarios:

30 de junio: Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal, de 10 a 14 horas.

2 de julio: Río Tala, frente a la Delegación Municipal, de 10 a 14 horas.

7 de julio: Santa Lucía, frente a la Delegación Municipal, de 10 a 14 horas.

7 de julio: Pueblo Doyle, frente al Jardín Municipal, de 10 a 14 horas.

14 de julio: Vuelta de Obligado, en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 15, de 10 a 12 horas.

Para acceder a la información complementaria, especificaciones técnicas y seguir las actividades de la Dirección de Ambiente, el municipio dispuso un código QR en todas sus piezas de comunicación oficiales para el escaneo directo por parte de la comunidad.