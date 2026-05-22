Cómo fue la secuencia que permitió identificar al chofer alcoholizado que llevaba alimentos a las escuelas

Un chofer alcoholizado que se descompensa, se golpea y debe ser atendido por una ambulancia, tras dejar un camión ploteado con una publicidad de Fernet mal estacionado frente a la Escuela Normal durante una entrega de módulos alimentarios. Parece un paso de comedia, pero es la secuencia de los hechos ocurridos ayer, minutos antes del horario de ingreso y salida de los alumnos.

Todo comenzó con el retrasado reparto de la última remesa de cajas con mercaderías del ahora suspendido programa MESA. Dentro de la primera tanda de los más de 11.452 módulos destinados a familias de todo el distrito, el recorrido del proveedor nicoleño incluía el establecimiento ubicado en calle Bottaro.

El presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta, informó que "la empresa que tenía que realizar la entrega se había atrasado, así que hubo que intimarla y ayer finalmente comenzó el reparto".

La particularidad del caso es que, finalizada la descarga de las unidades, inspectores de la Dirección de Tránsito advirtieron que el vehículo, ploteado con la publicidad de Fernet "Buhero negro" y el slogan "Yendono, volando" estaba mal estacionado, justamente en un horario de entrada y salida de alumnos.

"Había un camión mal estacionado, le pedimos que estacione bien y en ese momento detectamos que el chofer tenía un claro aliento etílico" precisó el Director del área, Armando Caballero. "Se hizo el test y dio un resultado alto: 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre" agregó.

El episodio terminó con una caída y una ambulancia del 107 tomando intervención. "Cuando estábamos ahí se cayó porque se descompensó y se golpeó la cabeza" confirmó Caballero. Por su parte, Zitta planteó un comparativo para entender la situación en la que se encontraban las autoridades del colegio: "Imaginemos que compramos algo por internet. Lo traen a nuestra casa y cuando se está yendo el chofer se cae, se golpea la cabeza, viene la ambulancia, advierten que había algo raro, le hacen el control de alcoholemia y le da positivo".

Desde Tránsito indicaron que las otras dos personas que iban en el camión no contaban con licencia profesional, por lo que el vehículo quedó retenido.