Comerciantes irán a la Justicia por el grave episodio de violencia a la madrugada (Video)

Integrantes del colectivo "Comerciantes Unidos" se presentarán hoy ante la Fiscalía para pedir que se investigue el violento incidente que se registró en la madrugada del domingo en la zona céntrica de la ciudad.

Juan Gutiérrez, vocero del grupo, sostuvo que existe "una gran preocupación" de los propietarios de negocios y vecinos de ese sector de la ciudad, tras la pelea que terminó con una persona sacando un arma de fuego y efectuando al menos tres disparos en dirección a un grupo que escapaba corriendo.

El hecho tuvo lugar a las 5.24 del domingo en Mitre y Facundo Quiroga, y quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos de quienes en ese momento salían de los bares y locales nocturnos.

Gutiérrez adelantó que, si las actuaciones judiciales no se iniciaron de oficio, aportarán los elementos de prueba con los que cuentan, incluyendo el material en video.