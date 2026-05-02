Clausuran dos locales nocturnos durante operativos realizados esta madrugada



Personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal llevó adelante esta madrugada una serie de inspecciones en locales comerciales que culminaron con la clausura de dos establecimientos. Los procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de control nocturno que se despliegan en distintos puntos de la ciudad. Personal delde la Estación de Policía Comunal llevó adelante esta madrugada una serie de inspecciones en locales comerciales que culminaron con la clausura de dos establecimientos. Los procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de control nocturno que se despliegan en distintos puntos de la ciudad.

El primer objetivo de la diligencia fue un comercio situado en la calle Benefactora Sampedrinas al 2000, propiedad de un hombre de 60 años. En ese mismo sector, a escasos metros del primer local, los efectivos inspeccionaron un segundo establecimiento del rubro bar de copas, perteneciente a una mujer de 46 años.

Según el parte oficial, las autoridades procedieron a lade ambos locales tras constatar que carecían de la certificación de seguridad e higiene, así como de otras constancias legales y administrativas obligatorias para su funcionamiento.