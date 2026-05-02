Clausuran dos locales nocturnos durante operativos realizados esta madrugada

Dos hombres de 24 y 32 años fueron aprehendidos esta madrugada en la localidad de Río Tala tras protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas de muerte, resistencia a la autoridad y la tenencia de un arma de fuego con pedido de secuestro. El operativo se inició tras una alerta telefónica que movilizó al personal de la dependencia local en conjunto con efectivos del Destacamento La Tosquera hacia un bar de copas ubicado en la calle Camelino sin número . Al arribar al lugar, el mayor de los sujetos intentó darse a la fuga, descartando en el trayecto un revólver calibre 32 largo marca MR , mientras que el joven de 24 años intentó entorpecer el accionar policial oponiendo resistencia.
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Personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal llevó adelante esta madrugada una serie de inspecciones en locales comerciales que culminaron con la clausura de dos establecimientos. Los procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de control nocturno que se despliegan en distintos puntos de la ciudad.
El primer objetivo de la diligencia fue un comercio situado en la calle Benefactora Sampedrinas al 2000, propiedad de un hombre de 60 años. En ese mismo sector, a escasos metros del primer local, los efectivos inspeccionaron un segundo establecimiento del rubro bar de copas, perteneciente a una mujer de 46 años.
Según el parte oficial, las autoridades procedieron a la clausura preventiva de ambos locales tras constatar que carecían de la certificación de seguridad e higiene, así como de otras constancias legales y administrativas obligatorias para su funcionamiento.
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