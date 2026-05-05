Cinco empresas compitieron en la licitación para la nueva Estación Transformadora de San Pedro

​Las firmas Lesco S.A., Argencobra S.A., Kioshi S.A., Eleprint S.A. y Tel 3 S.A. formalizaron sus propuestas ante la Subsecretaría de Energía de la Provincia. El rango de las cotizaciones presentadas se ubicó entre los 24.000 millones y los 34.000 millones de pesos, frente a un presupuesto oficial estipulado en 28.489.771.070,67 pesos.

​Durante la apertura, la mesa evaluadora detectó que dos de las cinco ofertas no cumplían con los requisitos formales del pliego, por lo que fueron observadas. Las tres propuestas restantes continuarán bajo análisis administrativo y técnico para determinar la adjudicación de la obra, que prevé un plazo de ejecución de 549 días.

​El subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Administración de la Dirección Provincial de Energía, Luis González, encabezaron el encuentro. Por parte del municipio de San Pedro, acompañó al intendente el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, mientras que en representación de la cooperativa COOPSER asistieron Iván Groppo, Ricardo Montesino y Oscar Silva.

​Esta infraestructura busca resolver la demanda de potencia eléctrica del sector industrial y comercial del partido. Tras el acto, el intendente Salazar remarcó que la pluralidad de oferentes permite avanzar hacia la concreción de una inversión que el municipio gestiona ante el gobierno de Axel Kicillof para fortalecer el desarrollo productivo local.

El proceso licitatorio para la construcción de la "Nueva Estación Transformadora San Pedro Industrial" registró este martes la presentación de cinco ofertas económicas. El acto de apertura de sobres, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/2026, se llevó a cabo en la ciudad de La Plata con la presencia del intendente Cecilio Salazar y funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.