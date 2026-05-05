Cinco empresas compitieron en la licitación para la nueva Estación Transformadora de San Pedro

Los concejales Ariel Rey y Mariana Reynoso elevaron al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca denominar como "Centro de Salud Canaletas - Aurora López" al actual centro de atención primaria de dicho barrio. La iniciativa surge en vísperas del 20° aniversario del fallecimiento de Delia Aurora López de Aguilar, figura emblemática de la zona por su vasta trayectoria en el trabajo solidario y comunitario. El documento presentado destaca que el próximo 25 de junio de 2026 se cumplirán dos décadas de la partida de "Aurora", quien falleció a los 86 años dejando un profundo legado en la memoria colectiva local. Desde su hogar, popularmente conocido como "su rancho", López desarrolló durante años una labor desinteresada que incluía la organización de colectas de alimentos, ropa y juguetes, además de brindar contención social a los sectores más vulnerables del barrio.
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Las firmas Lesco S.A., Argencobra S.A., Kioshi S.A., Eleprint S.A. y Tel 3 S.A. formalizaron sus propuestas ante la Subsecretaría de Energía de la Provincia. El rango de las cotizaciones presentadas se ubicó entre los 24.000 millones y los 34.000 millones de pesos, frente a un presupuesto oficial estipulado en 28.489.771.070,67 pesos.
El subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Administración de la Dirección Provincial de Energía, Luis González, encabezaron el encuentro. Por parte del municipio de San Pedro, acompañó al intendente el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, mientras que en representación de la cooperativa COOPSER asistieron Iván Groppo, Ricardo Montesino y Oscar Silva.
Esta infraestructura busca resolver la demanda de potencia eléctrica del sector industrial y comercial del partido. Tras el acto, el intendente Salazar remarcó que la pluralidad de oferentes permite avanzar hacia la concreción de una inversión que el municipio gestiona ante el gobierno de Axel Kicillof para fortalecer el desarrollo productivo local.
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