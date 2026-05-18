CICOP adhiere al paro nacional de salud y reclama el pago de retroactivos y la aplicación de escalas salariales

La seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció su adhesión al paro nacional y marcha federal de 24 horas convocado para este miércoles 20 de mayo. La medida de fuerza se inscribe dentro de un reclamo general en defensa de la salud pública y en rechazo a la profundización de las políticas de ajuste que, según manifestaron desde el gremio, vulneran el derecho al acceso sanitario de la población.

A nivel local, los profesionales de la salud de San Pedro sumaron sus demandas específicas vinculadas al cumplimiento de acuerdos paritarios provinciales y laborales pendientes. Entre los principales puntos de conflicto se encuentra el reclamo por el pago de retroactivos adeudados y la aplicación de las escalas salariales correspondientes a los períodos 2025 y 2026, además del reconocimiento de bonificaciones por funciones y trayectoria formativa.

Asimismo, la agenda de reivindicaciones del sector incluye la exigencia para la realización de concursos públicos, recategorizaciones del personal y mejoras concretas en las condiciones de seguridad laboral dentro de los establecimientos sanitarios del distrito.

Desde la conducción de CICOP San Pedro enfatizaron que el plan de lucha excede las demandas sectoriales y se consolida como una defensa integral del derecho de la comunidad a contar con una salud pública accesible y de calidad, sostenida por trabajadores reconocidos y justamente remunerados. Las autoridades gremiales confirmaron que, durante la jornada de protesta, se garantizará de manera estricta la atención de urgencias y emergencias a través de las guardias de los centros asistenciales.



