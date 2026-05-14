Choque entre un auto y una moto deja una mujer lesionada

Una mujer deresultó con heridas leves esta mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles, en la zona céntrica de la ciudad. El siniestro ocurrió a primera hora de la jornada, movilizando al personal de la Estación de Policía Comunal (EPC).

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Gilera de 110 cc, en la que circulaba la mujer, colisionó con un automóvil Fiat Siena de color gris, el cual era conducido por un hombre de 53 años.

Producto del impacto, la conductora del rodado menor cayó a la cinta asfáltica, lo que motivó su inmediato traslado en ambulancia hacia la guardia del hospital local. Tras ser asistida por el personal médico, se constató que las lesiones sufridas no revestían gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para preservar la escena y realizar las tareas de rigor. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía local, que impartió las directivas correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.