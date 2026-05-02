Banco Provincia detalló los beneficios de Cuenta DNI para el mes de mayo

El Banco Provincia ratificó la vigencia de diversos descuentos y promociones a través de su billetera digital, Cuenta DNI, para el transcurso de mayo. La entidad bonaerense informó que, mediante la combinación de las distintas ofertas disponibles, los usuarios pueden alcanzar un ahorro mensual estimado de hasta $160.000.

Una de las incorporaciones más relevantes para este periodo es el retorno de la financiación en hasta tres cuotas sin interés. Este beneficio aplica para consumos realizados con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación mediante pagos sin contacto (NFC) en establecimientos que no pertenezcan al rubro alimenticio.

Esquema de descuentos y reintegros

La estructura de beneficios para el mes de mayo se organiza de la siguiente manera:

Promociones diarias

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 por semana .

Entidades educativas y clubes: 40% de ahorro en universidades y clubes adheridos, con un límite semanal de $6.000 .

Marcas destacadas: 30% de descuento con un tope mensual de $15.000 por marca.

Beneficios de lunes a viernes

Comercios de cercanía: 20% de ahorro en locales adheridos, incluyendo carnicerías y pescaderías, con un tope semanal de $5.000.

Días específicos por rubro

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro .

Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin límite de devolución .

Gastronomía e YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos con un tope semanal de $8.000 (en el caso de YPF, la promoción no incluye combustibles).

Acuerdos con supermercados

La entidad bancaria mantiene convenios con diversas cadenas, donde destacan beneficios sin límite de reintegro en casos puntuales:

Changomás: 20% de ahorro de jueves a sábados.

Día: 10% de descuento los lunes.

Carrefour: 10% los miércoles con devolución inmediata.

Nini y La Anónima: Descuentos del 15% y 10% respectivamente en días seleccionados con topes específicos.

Asimismo, se informó que las personas jubiladas cuentan con un 5% adicional de descuento en supermercados adheridos, bajo un tope unificado de $5.000. Banco Provincia recordó que tanto la aplicación como la caja de ahorro asociada son gratuitas y no requieren ser cliente previo de la institución para su utilización.