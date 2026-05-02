Banco Provincia detalló los beneficios de Cuenta DNI para el mes de mayo

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Esquema de descuentos y reintegros
La estructura de beneficios para el mes de mayo se organiza de la siguiente manera:
Promociones diarias
Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
Entidades educativas y clubes: 40% de ahorro en universidades y clubes adheridos, con un límite semanal de $6.000.
Marcas destacadas: 30% de descuento con un tope mensual de $15.000 por marca.
Beneficios de lunes a viernes
Comercios de cercanía: 20% de ahorro en locales adheridos, incluyendo carnicerías y pescaderías, con un tope semanal de $5.000.
Días específicos por rubro
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.
Gastronomía e YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos con un tope semanal de $8.000 (en el caso de YPF, la promoción no incluye combustibles).
Acuerdos con supermercados
La entidad bancaria mantiene convenios con diversas cadenas, donde destacan beneficios sin límite de reintegro en casos puntuales:
Changomás: 20% de ahorro de jueves a sábados.
Día: 10% de descuento los lunes.
Carrefour: 10% los miércoles con devolución inmediata.
Nini y La Anónima: Descuentos del 15% y 10% respectivamente en días seleccionados con topes específicos.
Asimismo, se informó que las personas jubiladas cuentan con un 5% adicional de descuento en supermercados adheridos, bajo un tope unificado de $5.000. Banco Provincia recordó que tanto la aplicación como la caja de ahorro asociada son gratuitas y no requieren ser cliente previo de la institución para su utilización.
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