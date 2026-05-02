Dos detenidos tras amenazar con armas a jóvenes mujeres en Río Tala

Dos hombres de 24 y 32 años fueron aprehendidos esta madrugada en la localidad detras protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas de muerte, resistencia a la autoridad y la tenencia de un arma de fuego con pedido de secuestro.

El operativo se inició tras una alerta telefónica que movilizó al personal de la dependencia local en conjunto con efectivos del Destacamento La Tosquera hacia un bar de copas ubicado en la calle Camelino sin número. Al arribar al lugar, el mayor de los sujetos intentó darse a la fuga, descartando en el trayecto un revólver calibre 32 largo marca MR, mientras que el joven de 24 años intentó entorpecer el accionar policial oponiendo resistencia.

De acuerdo a la investigación, momentos antes de la llegada de los uniformados, los individuos habían amenazado de muerte a dos mujeres de 15 y 21 años, utilizando el arma mencionada para intimidarlas. Tras el secuestro del armamento, se estableció que el mismo poseía un pedido de secuestro activo desde el año 2018.

La fiscalía local intervino en el caso, disponiendo la notificación de la causa por los delitos de amenazas agravadas, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando ambos imputados alojados en el sector de calabozos.