Atrapan infraganti a un delincuente cuando escapaba de un comercio

Un delincuente fue aprehendido por la Policía Comunal en flagrante delito en los momentos exactos en que intentaba escapar de un comercio céntrico con una mochila repleta de mercadería y herramientas que acababa de sustraer. El procedimiento se concretó tras una rápida respuesta policial ante un llamado que alertaba sobre un robo en proceso.

El hecho se registró durante la tarde del miércoles en un establecimiento comercial ubicado en la intersección de las calles Mitre y Colón. Según informaron fuentes policiales, una alerta al personal que realizaba tareas de prevención pública permitió el despliegue inmediato de las patrullas hacia la esquina señalada para interceptar la maniobra ilícita.

Al arribar al lugar, los uniformados sorprendieron al sospechoso, un hombre de 29 años, en el preciso instante en que egresaba del local. Al proceder a su interceptación y posterior requisa de urgencia, los agentes constataron que el individuo transportaba una mochila en cuyo interior ocultaba varias botellas de bebidas alcohólicas, latas de bebidas energizantes y diversas herramientas de mano, elementos que fueron reconocidos por los responsables del comercio afectado.

La totalidad de los artículos recuperados fue secuestrada de forma preventiva para ser restituidos a los propietarios del comercio, mientras que el malhechor fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El imputado quedó alojado en los calabozos de la comisaría local y fue notificado formalmente sobre el inicio de las actuaciones penales correspondientes. La causa judicial fue caratulada como robo agravado y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás, que coordina las medidas procesales de rigor.