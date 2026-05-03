Organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron una jornada de limpieza en Bajo Puerto y Bajo Cementerio

Durante la mañana de este domingo, integrantes de las agrupaciones Barrios Unidos y Conciencia Ecológica, junto a vecinos de la ciudad, llevaron adelante una jornada de saneamiento ambiental en los sectores del Puerto y el barrio Cementerio. La actividad se inició a las 9:30 en el Mirador del Puerto, punto de encuentro donde se coordinaron las tareas de recolección de residuos en este sector estratégico de la costa sampedrina.

Asesoramiento de Producción y Empleo para emprendedores y vecinos de Santa Lucía

 


Las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Económico local, específicamente la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, realizaron una jornada de trabajo en la localidad de Santa Lucía. Durante el encuentro, los equipos técnicos brindaron asesoramiento integral a emprendedores y vecinos de la zona en diversas temáticas relacionadas con la inserción laboral y el crecimiento productivo.

Los funcionarios y profesionales presentes ofrecieron herramientas prácticas para el armado de Currículum Vitae, además de informar sobre el acceso a líneas de créditos y la oferta vigente de capacitaciones profesionales. Esta iniciativa busca descentralizar la atención municipal y facilitar el contacto directo con las herramientas de gestión disponibles para el desarrollo económico.

Tras la actividad en Santa Lucía, se confirmó que el cronograma de visitas continuará esta semana. El próximo destino de las dependencias de Producción y Empleo será el Barrio Futuro, donde se instalarán el jueves 4 de mayo para replicar el esquema de asesoramiento y atención a la comunidad.