Asesoramiento de Producción y Empleo para emprendedores y vecinos de Santa Lucía

Las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Económico local, específicamente la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, realizaron una jornada de trabajo en la localidad de Santa Lucía. Durante el encuentro, los equipos técnicos brindaron asesoramiento integral a emprendedores y vecinos de la zona en diversas temáticas relacionadas con la inserción laboral y el crecimiento productivo.

Los funcionarios y profesionales presentes ofrecieron herramientas prácticas para el armado de Currículum Vitae, además de informar sobre el acceso a líneas de créditos y la oferta vigente de capacitaciones profesionales. Esta iniciativa busca descentralizar la atención municipal y facilitar el contacto directo con las herramientas de gestión disponibles para el desarrollo económico.

Tras la actividad en Santa Lucía, se confirmó que el cronograma de visitas continuará esta semana. El próximo destino de las dependencias de Producción y Empleo será el Barrio Futuro, donde se instalarán el jueves 4 de mayo para replicar el esquema de asesoramiento y atención a la comunidad.