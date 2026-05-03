Asesoramiento de Producción y Empleo para emprendedores y vecinos de Santa Lucía

Organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron una jornada de limpieza en Bajo Puerto y Bajo Cementerio
Organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron una jornada de limpieza en Bajo Puerto y Bajo Cementerio
Durante la mañana de este domingo, integrantes de las agrupaciones Barrios Unidos y Conciencia Ecológica, junto a vecinos de la ciudad, llevaron adelante una jornada de saneamiento ambiental en los sectores del Puerto y el barrio Cementerio. La actividad se inició a las 9:30 en el Mirador del Puerto, punto de encuentro donde se coordinaron las tareas de recolección de residuos en este sector estratégico de la costa sampedrina.