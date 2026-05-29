Ariel Rey: "Lo que pasó es producto de combatir esta mafia que nos gobierna y exponer la corrupción"

El concejal Ariel Rey brindó detalles sobre el escandaloso episodio de violencia ocurrido en las dependencias de la Secretaría de Hacienda durante el análisis de la rendición de cuentas municipal. En declaraciones brindadas al programa "Equipo de Radio", el legislador local se refirió a la denuncia penal y administrativa que presentó contra su par, Martín Rivas, por agresión física, y vinculó directamente el ataque con una supuesta red de corrupción y decretos reservados dentro de la estructura política del distrito.

Al iniciar su descargo, el edil buscó expresar su arrepentimiento ante la opinión pública por la naturaleza del altercado. "Debo admitir y quiero trasladar las disculpas a toda la ciudadanía por estas situaciones bochornosas y aberrantes. Me hago responsable de mi parte, pero lo que pasó y como responsable hago el traslado al lugar que corresponde dirigiendo una nota al presidente del Concejo delibernate para que sea público porque son unos maestros en esconder lo que pasa en esta corporación política nefasta y corrupta que se adueñó de todos los lugares de poder. Y tienen un problema que es que", manifestó, dejando expuesta su profunda desconfianza hacia las autoridades del cuerpo legislativo.





Rey argumentó que el violento desenlace es consecuencia directa de la labor de fiscalización que viene desarrollando la oposición frente a los manejos de la actual administración. En ese sentido, denunció la existencia de maniobras para obstaculizar el acceso a la información pública: "Si tengo que depender de la presidencia de todas las comisiones que están cooptadas por todos estos atorrantes. Dicho esto y sin correrme de lo importante, quiero contar por qué suceden estas cosas: pusimos un pedido de informes como nota para no depender de esta dirigencia corrupta. Vemos un montón de decretos, son alrededor de 120 numerados y que son de carácter reservado. Una figura legal que es entendible si vamos a recibir al presidente de Siria y no podemos mostrar algunos detalles o acudir a alguna situación que requiera ese carácter reservado. Pero nos encontramos con que el señor Martín Baraybar presidente en ejercicio como secretario de gobierno pasa a planta permanente al señor Lafalce, 300 millones de pesos del fondo educativo a recursos ordinarios. Qué tienen que esconder, adonde va esa plata. Toda esa corporación corrupta no va a permitir que vayamos a investigarlos. Porque toda esa corporación política es corrupta. Todos tienen el hermano, la cuñada, la hermana. Por qué tenemos que ver decretos reservados del pase a planta de uno, de otra cosa".

El concejal amplió sus cuestionamientos hacia el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Martín Baraybar, acusándolo de permitir irregularidades en la conformación de los órganos de control comunal. "El presidente Baraybar en la rendición de cuentas, cuando inicia la asamblea de mayores contribuyentes, no tienen que tener conflicto de intereses. Tienen que fijarse que el señor Preiti que es dueño de una empresa beneficiada con un montón de obras, no sea mayor contribuyente", apuntó. Asimismo, buscó poner el foco en la situación financiera del municipio, minimizando el daño personal sufrido en comparación con el impacto económico para las arcas públicas al afirmar que "no es importante lo que me pasó a mi, es que el Municipio gastó más de 8 mil millones de pesos de más".

El edil relató la secuencia exacta de cómo se desencadenó el ataque físico en el despacho oficial mientras se revisaba la documentación contable. "le pido a Borgo que me de detalles de facturas y Martín dice 'no ves que es un idiota este chico' y le digo si podemos cambiar la actitud, y reacciono diciéndole que parecía drogado. Se levanta, me empuja y me pega. Nos separa Porta. Si lo quieren o no lo quieren ver, no importa. Estoy sometido a un bochorno, triste, pero no puedo correrme porque toda esta corporación va a seguir con esta condcuta para que no ganemos las elecciones", concluyó el edil, ratificando su proyecto político a largo plazo: "El fin es sacar a esta dirigencia corrupta, toda esta administración, y eso le va a cambiar la vida a toda la población".

Respecto al trasfondo del enfrentamiento con Rivas, Rey insistió en que la agresión responde a un intento de amedrentamiento por sus denuncias sobre el manejo de los recursos públicos. "Producto de combatir esta mafia que nos gobierna, exponiendo la corrupción, la avivada, y con un montón de testigos, pasó lo que pasó. Entiendo que el objetivo de sanear la Municipalidad se alcanza ganando las elecciones, y siempre supe que estar en estas situaciones es parte del camino. No me puedo correr de este hecho bochornoso, es una estrategia y no me puedo escapar. Sepa la gente de San Pedro que no voy a acceder a las provocaciones, voy a hacer las presentaciones necesarias", aseguró.

En otro tramo de la entrevista radial, el denunciante arremetió contra la figura de Rivas, recordando el origen político de su banca y cuestionando su estabilidad. "Es un insulto de parte de él, ese es el objetivo y todo el Concejo Deliberante sabe cuál es el accionar de esta persona que tiene menos de un 3% cuando se presenta por su cuenta. Me hago responsable del error de que fuera en la lista que yo encabezaba. Es un loco, y lo sabe todo el Concejo Deliberante, por eso los hago responsables, tiene denuncias, varias", fustigó Rey, quien además criticó la atención mediática dirigida hacia ciertos sectores políticos en desmedro de otros: "Hablan de La Libertad Avanza y no hablan de Lafalce, porque el presidente del HCD le da un beneficio de".



