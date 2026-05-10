Aprehendieron a un hombre que roció con gasoil y amenazó a su pareja

Un motociclista sufrió heridas leves tras protagonizar una colisión con una camioneta sobre la Ruta Provincial N° 191 durante la tarde de ayer, según informaron fuentes policiales. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 4.5 de la mencionada traza provincial cuando, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos y color rojo impactó contra una camioneta Dodge Journey negra. El rodado menor era conducido por un hombre de 54 años, mientras que el vehículo de mayor porte era guiado por un ciudadano de 47 años. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser asistido y trasladado al nosocomio local por una unidad de emergencias para evaluar la magnitud de sus lesiones, las cuales fueron calificadas posteriormente como de carácter leve. En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas correspondientes para determinar la mecánica del choq...
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El episodio se registró en la mañana de ayer en un domicilio ubicado en el callejón Tulissi, sin altura catastral, cuando una mujer de 43 años solicitó auxilio ante una violenta situación doméstica. Según el reporte oficial, el agresor mantuvo una fuerte disputa con la víctima, tras lo cual tomó un bidón de gasoil, la roció con el líquido y la amenazó verbalmente.
Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la detención inmediata del sujeto y al secuestro de un bidón que contenía restos de combustible, elemento que será peritado en el marco de la causa. El hombre fue trasladado a la unidad policial correspondiente, donde permanece alojado en el sector de calabozos.
El hecho quedó caratulado preventivamente como violencia de género y amenazas, bajo la intervención del Magistrado en turno, quien dispuso las diligencias de rigor para resguardar la integridad de la víctima.
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