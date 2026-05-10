Aprehendieron a un hombre que roció con gasoil y amenazó a su pareja

​El episodio se registró en la mañana de ayer en un domicilio ubicado en el callejón Tulissi, sin altura catastral, cuando una mujer de 43 años solicitó auxilio ante una violenta situación doméstica. Según el reporte oficial, el agresor mantuvo una fuerte disputa con la víctima, tras lo cual tomó un bidón de gasoil, la roció con el líquido y la amenazó verbalmente.

​Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la detención inmediata del sujeto y al secuestro de un bidón que contenía restos de combustible, elemento que será peritado en el marco de la causa. El hombre fue trasladado a la unidad policial correspondiente, donde permanece alojado en el sector de calabozos.

​El hecho quedó caratulado preventivamente como violencia de género y amenazas, bajo la intervención del Magistrado en turno, quien dispuso las diligencias de rigor para resguardar la integridad de la víctima.

Un hombre de 46 años fue aprehendido por personal policial tras intentar agredir a su pareja rociándola con combustible y amenazarla de muerte durante una discusión ocurrida en una vivienda de la zona rural, informaron hoy fuentes de la fuerza.