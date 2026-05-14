Aprehenden a un joven con marihuana en la vía pública

Un joven defue aprehendido ayer en la zona céntrica de la ciudad luego de que personal policial detectara que transportaba sustancias ilícitas entre sus pertenencias. El procedimiento fue realizado por efectivos delde la Estación de Policía Comunal.

La intervención tuvo lugar en la calle Dr. Ruffa al 1400, donde los uniformados procedieron a la identificación del sujeto en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en el distrito. Durante la requisa de urgencia, los agentes hallaron en poder del masculino un envoltorio que contenía marihuana.

Tras el pesaje oficial de la sustancia incautada, se determinó que la misma arrojaba un total de 4,81 gramos. Inmediatamente, se dio intervención a la fiscalía local, la cual dispuso las directivas legales de rigor.

Desde la instrucción judicial se ordenó la notificación de la formación de la causa por infracción a la Ley de Drogas, el secuestro de los estupefacientes y la posterior libertad del aprehendido, conforme a los plazos procesales vigentes.