Allanamiento, secuestro de municiones y marihuana: un aprehendido por amenazas

En la primera intervención, realizada tras una investigación iniciada en sede fiscal, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en calle Molina al 500. El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás luego de que las tareas de campo permitieran identificar el domicilio del sospechoso.

Durante el registro del inmueble, la policía secuestró cartuchos intactos calibres .22 y .36 junto a cogollos de marihuana. Por este hecho, un joven de 17 años fue notificado de la formación de una causa con intervención de la UFI del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.

Por otra parte, agentes del GTO cumplimentaron tareas de pesquisa encomendadas por la UFI N° 11 en relación a un hecho de amenazas. El procedimiento tuvo lugar en el monoblock 1 “C” del barrio FoNaVi 2, donde se logró establecer la presunta responsabilidad penal de un hombre de 30 años.

El ciudadano fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para su notificación judicial. Según lo dispuesto por la fiscalía interviniente, tras completar las diligencias de rigor por el delito de amenazas, el hombre recuperó su libertad.