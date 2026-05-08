Allanamiento positivo en La Tosquera tras el robo de media tonelada de leña

Personal del Destacamento de La Tosquera encabezó este viernes un operativo de allanamiento en el marco de una investigación por un hecho de robo denunciado por una mujer de la zona. El procedimiento, que contó con la colaboración de efectivos del Destacamento de Río Tala, arrojó resultado positivo tras el hallazgo de los elementos sustraídos.

La diligencia judicial se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Laprida al 3000, lugar que había sido identificado previamente mediante las tareas de investigación que certificaron la autoría del hecho. Durante la requisa, los uniformados procedieron al secuestro de un cargamento de leña cuyo peso se estima entre los 400 y 500 kilogramos.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad que se encontraba en el domicilio. Según informaron fuentes policiales, la Fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el implicado, quien posteriormente recuperó la libertad.

En cuanto a la mercadería incautada, la justicia ordenó la inmediata restitución de la totalidad de la leña a su legítima propietaria. El hecho fue caratulado bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de San Nicolás.