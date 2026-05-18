Acuerdo Vecinal presentó un proyecto para crear un programa de prevención y abordaje ante amenazas en escuelas

Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa presentaron hoy un proyecto de ordenanza para crear un programa municipal destinado a la prevención, concientización y abordaje integral de amenazas y situaciones de riesgo en las escuelas del distrito.

La iniciativa surge como respuesta directa a los recientes episodios de amenazas de bomba, intimidaciones públicas y pintadas que afectaron a diversos establecimientos educativos locales, con especial impacto en la Escuela Normal.

En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron que estas conductas de extrema gravedad alteran el normal desarrollo de las clases y generan un fuerte impacto psicológico, caracterizado por el temor y la ansiedad en estudiantes, docentes y familias. Asimismo, advirtieron sobre la proliferación de desafíos virales en redes sociales vinculados a presuntos ataques escolares.

Los ediles del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro destacaron que estos hechos obligan a movilizar de manera urgente recursos policiales, judiciales, sanitarios y de emergencias, lo que ocasiona importantes costos económicos para el Estado y afecta la asistencia regular a las aulas.

El programa propuesto busca promover acciones pedagógicas y de concientización sobre las consecuencias legales, penales y civiles que conllevan las falsas denuncias. También prevé abordar problemáticas de fondo como el bullying, la violencia de género simbólica, el aislamiento y la salud mental para evitar que deriven en conductas de riesgo.

De aprobarse la normativa, la autoridad de aplicación que designe el Departamento Ejecutivo coordinará las actividades junto a la Jefatura Distrital de Educación, el Consejo Escolar, las fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y las fiscalías descentralizadas.

Entre las herramientas previstas, se contempla la realización de talleres sobre el uso responsable de plataformas digitales, capacitaciones en protocolos de evacuación ante emergencias y la creación de espacios de contención y orientación para las comunidades educativas afectadas.



