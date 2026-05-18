Acuerdo Vecinal presentó un proyecto para crear un programa de prevención y abordaje ante amenazas en escuelas
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Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa presentaron hoy un proyecto de ordenanza para crear un programa municipal destinado a la prevención, concientización y abordaje integral de amenazas y situaciones de riesgo en las escuelas del distrito.
En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron que estas conductas de extrema gravedad alteran el normal desarrollo de las clases y generan un fuerte impacto psicológico, caracterizado por el temor y la ansiedad en estudiantes, docentes y familias. Asimismo, advirtieron sobre la proliferación de desafíos virales en redes sociales vinculados a presuntos ataques escolares.
Los ediles del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro destacaron que estos hechos obligan a movilizar de manera urgente recursos policiales, judiciales, sanitarios y de emergencias, lo que ocasiona importantes costos económicos para el Estado y afecta la asistencia regular a las aulas.
El programa propuesto busca promover acciones pedagógicas y de concientización sobre las consecuencias legales, penales y civiles que conllevan las falsas denuncias. También prevé abordar problemáticas de fondo como el bullying, la violencia de género simbólica, el aislamiento y la salud mental para evitar que deriven en conductas de riesgo.
De aprobarse la normativa, la autoridad de aplicación que designe el Departamento Ejecutivo coordinará las actividades junto a la Jefatura Distrital de Educación, el Consejo Escolar, las fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y las fiscalías descentralizadas.
Entre las herramientas previstas, se contempla la realización de talleres sobre el uso responsable de plataformas digitales, capacitaciones en protocolos de evacuación ante emergencias y la creación de espacios de contención y orientación para las comunidades educativas afectadas.
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