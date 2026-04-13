Vuelco de un camión en la Ruta 9: el conductor resultó ileso tras perder el control de su vehículo





Un automovilista de 34 años resultó ileso tras protagonizar un vuelco en el kilómetro 177 de la Ruta Nacional 9, en el carril que conecta Buenos Aires con Rosario. El siniestro, ocurrido durante la jornada, no involucró a terceros y el tránsito en la zona se mantuvo fluido.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando el conductor de un camión Mercedes Benz perdió el control del rodado y despistó, finalizando su marcha con el vehículo volcado sobre la banquina. Tras recibir el alerta, personal policial acudió al lugar del accidente para asistir al conductor y asegurar el área.

Una ambulancia del Hospital "26 de Julio" de Gobernador Castro se hizo presente en el sitio del suceso. Tras examinar al automovilista, los profesionales de la salud constataron la ausencia de lesiones, por lo que el hombre permaneció en el lugar sin necesidad de traslado.

Debido a que el automóvil no obstaculizó la calzada, la circulación vehicular por la autovía se desarrolló con normalidad. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, a cargo del Dr. González, quien dispuso el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.