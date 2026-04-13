Provincia transfirió parte del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento a los Municipios

  El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la transferencia de 13.010 millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que fueron distribuidos entre los 135 distritos bonaerenses conforme a lo establecido en el Presupuesto 2026. La información fue ratificada por el Ministerio de Economía provincial, cartera que precisó que el giro de 13.010 millones de pesos se concretó el pasado viernes, tras la reciente colocación de bonos efectuada por el Estado bonaerense por un total de 232 mil millones.

Vuelco de un camión en la Ruta 9: el conductor resultó ileso tras perder el control de su vehículo

 

Un automovilista de 34 años resultó ileso tras protagonizar un vuelco en el kilómetro 177 de la Ruta Nacional 9, en el carril que conecta Buenos Aires con Rosario. El siniestro, ocurrido durante la jornada, no involucró a terceros y el tránsito en la zona se mantuvo fluido.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando el conductor de un camión Mercedes Benz perdió el control del rodado y despistó, finalizando su marcha con el vehículo volcado sobre la banquina. Tras recibir el alerta, personal policial acudió al lugar del accidente para asistir al conductor y asegurar el área.

Una ambulancia del Hospital "26 de Julio" de Gobernador Castro se hizo presente en el sitio del suceso. Tras examinar al automovilista, los profesionales de la salud constataron la ausencia de lesiones, por lo que el hombre permaneció en el lugar sin necesidad de traslado.

Debido a que el automóvil no obstaculizó la calzada, la circulación vehicular por la autovía se desarrolló con normalidad. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, a cargo del Dr. González, quien dispuso el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.