El Museo Paleontológico cumple 23 años de investigación y difusión

El Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres" celebra hoy sus 23 años de trayectoria ininterrumpida. Desde su apertura al público, la institución se ha consolidado como un referente regional, basando su labor en tres pilares fundamentales: descubrir, preservar y difundir el rico patrimonio paleontológico del partido de San Pedro.

La institución, impulsada por el Grupo Conservacionista de Fósiles, mantiene intacto el espíritu de sus inicios. La búsqueda constante de nuevos hallazgos sigue siendo el motor de trabajo de sus creadores, quienes a través de estos años han logrado aportar valiosa información tanto a la comunidad científica nacional e internacional como a los miles de visitantes que recorren sus instalaciones.

El acervo del museo, que hoy reúne más de 75 especies de animales fósiles, es el resultado de un esfuerzo cotidiano que combina tareas de campo y laboratorio. Esta labor de preservación no solo permite exhibir piezas únicas en sus vitrinas, sino que también atrae a destacados profesionales de la paleontología que valoran y utilizan el material recolectado para sus investigaciones.

La difusión del conocimiento es otro de los ejes centrales de la gestión. A través de publicaciones científicas, una activa presencia en los medios de comunicación y visitas educativas para instituciones de todos los niveles, el Grupo Conservacionista busca acercar la ciencia a la sociedad, promoviendo la valoración del patrimonio local.

En este nuevo aniversario, los responsables de la institución destacaron la importancia de mantener la línea trazada incluso desde antes de su fundación, cuando el hallazgo de un primer fósil despertó la idea de crear un espacio científico en la ciudad.

Desde la institución agradecieron a quienes brindaron su apoyo para que esta historia siga creciendo día a día, reafirmando el compromiso de continuar trabajando para que el Museo Paleontológico de San Pedro siga siendo un pilar fundamental en la divulgación y el estudio de nuestra historia natural.



