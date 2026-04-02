Violencia de género: un detenido y secuestro de una escopeta

Imagen ilustrativa basada en las fotos aportadas por la Estación de Policía Comunal

Una denuncia por violencia de género radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro derivó en un operativo policial con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un hombre de 43 años.

El hecho delictivo comenzó a ser investigado tras la presentación judicial de una mujer de 37 años, quien denunció formalmente una situación que requirió la intervención inmediata de las autoridades especializadas en violencia familiar. La gravedad del relato activó los protocolos de protección y las primeras actuaciones bajo la órbita de la fiscalía local.

A partir de allí, se inició una labor investigativa encabezada por el Gabinete de Tácticas Operativas (GTO). Los efectivos realizaron tareas de campo y cruce de información que permitieron establecer con precisión la identidad del sospechoso y localizar su domicilio actual en la zona periférica de la ciudad. Con los elementos de prueba recolectados, la justicia de garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento.

La detención se hizo efectiva durante la jornada de ayer en una vivienda ubicada en la calle 60 al 800. En el procedimiento, realizado en conjunto por el GTO y personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), los uniformados lograron reducir al imputado. Durante el registro del inmueble, se halló y secuestró una escopeta de doble caño calibre 16, carente de marca y numeración visible.

Tras el operativo, la fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa al aprehendido, el secuestro judicial del armamento y su posterior soltura, quedando supeditado al avance del proceso penal.







