Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Violencia de género: un detenido y secuestro de una escopeta

Imagen ilustrativa basada en las fotos aportadas por la Estación de Policía Comunal


 Una denuncia por violencia de género radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro derivó en un operativo policial con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un hombre de 43 años.

El hecho delictivo comenzó a ser investigado tras la presentación judicial de una mujer de 37 años, quien denunció formalmente una situación que requirió la intervención inmediata de las autoridades especializadas en violencia familiar. La gravedad del relato activó los protocolos de protección y las primeras actuaciones bajo la órbita de la fiscalía local.

A partir de allí, se inició una labor investigativa encabezada por el Gabinete de Tácticas Operativas (GTO). Los efectivos realizaron tareas de campo y cruce de información que permitieron establecer con precisión la identidad del sospechoso y localizar su domicilio actual en la zona periférica de la ciudad. Con los elementos de prueba recolectados, la justicia de garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento.

La detención se hizo efectiva durante la jornada de ayer en una vivienda ubicada en la calle 60 al 800. En el procedimiento, realizado en conjunto por el GTO y personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), los uniformados lograron reducir al imputado. Durante el registro del inmueble, se halló y secuestró una escopeta de doble caño calibre 16, carente de marca y numeración visible.

Tras el operativo, la fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa al aprehendido, el secuestro judicial del armamento y su posterior soltura, quedando supeditado al avance del proceso penal.