Vecinos del barrio Nuestro Sueño reclaman ante el anegamiento de 3 de Febrero con las lluvias (Video)

Vecinos de los barriosmanifestaron su malestar y preocupación ante el deterioro de la principal vía de acceso por la calle. Según relataron a través de testimonios que se publicaron en redes sociales e hicieron llegar a los medios de comunicación, cada registro de precipitaciones transforma la arteria en un lodazal que impide el ingreso y egreso de vehículos, dejando a las familias aisladas.

Una de las principales problemáticas señaladas es la imposibilidad de utilizar motovehículos o automóviles particulares, lo que obliga a los residentes a caminar largas distancias entre el barro para poder cumplir con sus obligaciones laborales o trasladar a los niños a las instituciones educativas. "A la escuela, olvidate, no puedo llevar a mi hija porque no puedo salir en la moto", expresó una de las damnificadas, quien describió la situación como "vergonzosa" y "un desastre".

La preocupación se extiende también a la falta de servicios básicos de transporte y emergencias. Según denunciaron, ante las condiciones actuales de las calles, las unidades de, y existe una profunda incertidumbre sobre la capacidad de respuesta de unaen caso de una urgencia médica. "Estamos aislados, parece que no somos de la ciudad", reclamaron, subrayando que la calle afectada es un conector vital para los tres barrios mencionados.