El Salón Dorado del Palacio Municipal fue sede de una jornada de capacitación centrada en la Ley Provincial Nº 15.348 de Promoción del Buen Trato a niñas, niños y adolescentes , una iniciativa organizada conjuntamente por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro. La actividad se inscribe en el Programa de Promoción del Buen Trato , impulsado por el organismo provincial, y tiene como eje fundamental la formación de agentes territoriales y trabajadores municipales. El objetivo principal es fortalecer los vínculos respetuosos y promover una revisión de las prácticas cotidianas en el cuidado de las infancias y adolescencias, siempre bajo una perspectiva integral de derechos.
Vecinos del barrio Nuestro Sueño reclaman ante el anegamiento de 3 de Febrero con las lluvias (Video)
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Vecinos de los barrios Nuestro Sueño, Futuro y las 84 Viviendas manifestaron su malestar y preocupación ante el deterioro de la principal vía de acceso por la calle 3 de Febrero. Según relataron a través de testimonios que se publicaron en redes sociales e hicieron llegar a los medios de comunicación, cada registro de precipitaciones transforma la arteria en un lodazal que impide el ingreso y egreso de vehículos, dejando a las familias aisladas.
Una de las principales problemáticas señaladas es la imposibilidad de utilizar motovehículos o automóviles particulares, lo que obliga a los residentes a caminar largas distancias entre el barro para poder cumplir con sus obligaciones laborales o trasladar a los niños a las instituciones educativas. "A la escuela, olvidate, no puedo llevar a mi hija porque no puedo salir en la moto", expresó una de las damnificadas, quien describió la situación como "vergonzosa" y "un desastre".
La preocupación se extiende también a la falta de servicios básicos de transporte y emergencias. Según denunciaron, ante las condiciones actuales de las calles, las unidades de remises se niegan a ingresar a la zona, y existe una profunda incertidumbre sobre la capacidad de respuesta de una ambulancia en caso de una urgencia médica. "Estamos aislados, parece que no somos de la ciudad", reclamaron, subrayando que la calle afectada es un conector vital para los tres barrios mencionados.
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