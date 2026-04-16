San Pedro es sede de una jornada de capacitación en buen trato a niñas, niños y adolescentes

El Salón Dorado del Palacio Municipal fue sede de una jornada de capacitación centrada en la, una iniciativa organizada conjuntamente por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro.

La actividad se inscribe en el Programa de Promoción del Buen Trato, impulsado por el organismo provincial, y tiene como eje fundamental la formación de agentes territoriales y trabajadores municipales. El objetivo principal es fortalecer los vínculos respetuosos y promover una revisión de las prácticas cotidianas en el cuidado de las infancias y adolescencias, siempre bajo una perspectiva integral de derechos.

Durante el acto de apertura, las autoridades resaltaron la relevancia de esta primera instancia de formación en el distrito, la cual se concreta a partir de la adhesión local a la normativa vigente. En ese sentido, valoraron el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para dotar de herramientas precisas a quienes desempeñan tareas de cuidado, acompañamiento e intervención directa en distintos ámbitos sociales.

La Ley Nº 15.348, además de establecer instancias de capacitación obligatoria para los trabajadores del Estado provincial, alcanza de manera transversal a los ámbitos de salud y educación. Asimismo, la normativa contempla la participación de instituciones comunitarias, sociales, culturales y deportivas que mantienen un vínculo constante con las infancias, buscando así un impacto integral en la comunidad.

La jornada presencial, estructurada en diversos bloques de trabajo, se complementará con una segunda etapa de modalidad virtual. Esta instancia, de carácter mensual y autoadministrada, ofrecerá contenidos teóricos y actividades de reflexión diseñadas para facilitar la aplicación de las herramientas trabajadas en los entornos institucionales, familiares y comunitarios de cada participante.