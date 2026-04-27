UPCN avanza en gestiones para instalar policonsultorios en San Pedro

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La delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la apertura de policonsultorios de la obra social Unión Personal en la ciudad de San Pedro. El proyecto contempla además un convenio con IOMA, lo que permitiría que una amplia franja de trabajadores estatales acceda a prestaciones médicas sin tener que abonar cargos adicionales por la atención.
En declaraciones al programa "Equipo de Radio", Belesi explicó la dinámica del servicio: "Los policonsultorios se ponen con IOMA y no se cobra un peso. Están trabajando con UPCN también". El referente gremial subrayó la importancia de esta obra para la comunidad sampedrina al señalar que "sería bueno para el afiliado y para mucha gente de San Pedro".
La llegada de estos consultorios busca dar una respuesta concreta a una de las mayores quejas de los beneficiarios del sistema de seguridad social. "Vemos que nos vamos a atender y nos cobran un plus y eso dejaría de ser así", enfatizó el titular de UPCN local, resaltando que la atención en estos centros garantizaría la cobertura total de las consultas de acuerdo a los convenios vigentes, eliminando el cobro de aranceles diferenciados.
Con el avance de estas gestiones, se espera que en el corto plazo se definan la ubicación y las especialidades que integrarán el centro de salud.
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