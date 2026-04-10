Una mujer resultó herida tras un choque entre una motocicleta y una camioneta

Una mujer de 25 años resultó con lesiones de carácter leve tras protagonizar un siniestro vial este viernes en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Libertad.
​El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Energy de color blanca, conducida por la joven, y una camioneta Iveco tipo furgón, también de color blanco, al mando de un hombre de 66 años.
​Tras el impacto, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. La conductora del rodado menor debió ser asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al nosocomio local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.
​La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, que trabaja para determinar la mecánica exacta del accidente.