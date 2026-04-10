Una mujer resultó herida tras un choque entre una motocicleta y una camioneta

​El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Energy de color blanca, conducida por la joven, y una camioneta Iveco tipo furgón, también de color blanco, al mando de un hombre de 66 años.

​Tras el impacto, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. La conductora del rodado menor debió ser asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al nosocomio local, donde los facultativos médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

​La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, que trabaja para determinar la mecánica exacta del accidente.

Una mujer de 25 años resultó con lesiones de carácter leve tras protagonizar un siniestro vial este viernes en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Libertad.