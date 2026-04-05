Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Una mujer fue asistida tras un choque en cadena en Sarmiento y Pavón

 


Un fuerte choque en cadena se registró en las últimas horas de la tarde del sábado en la intersección de Avenida Sarmiento y Pavón, involucrando a tres vehículos.

El siniestro ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, un Chevrolet gris y un tercer automóvil de la misma marca. En la Saveiro circulaban un hombre de 45 años junto a una joven de 16, mientras que el vehículo gris era ocupado por un conductor de 48 años y dos acompañantes de 42 y 8 años de edad. El tercer vehículo involucrado era guiado por un hombre de 35 años.

A raíz del impacto, la mujer de 42 años que viajaba en el Chevrolet gris debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del SAME hacia el Hospital. De acuerdo al parte oficial, la paciente se encontraba consciente al momento del traslado y, tras ser evaluada por el personal médico, se constató que no presentaba lesiones de gravedad.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción en turno tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades del hecho.