Una mujer fue asistida tras un choque en cadena en Sarmiento y Pavón

Un fuerte choque en cadena se registró en las últimas horas de la tarde del sábado en la intersección de Avenida Sarmiento y Pavón, involucrando a tres vehículos.

El siniestro ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, un Chevrolet gris y un tercer automóvil de la misma marca. En la Saveiro circulaban un hombre de 45 años junto a una joven de 16, mientras que el vehículo gris era ocupado por un conductor de 48 años y dos acompañantes de 42 y 8 años de edad. El tercer vehículo involucrado era guiado por un hombre de 35 años.

A raíz del impacto, la mujer de 42 años que viajaba en el Chevrolet gris debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del SAME hacia el Hospital. De acuerdo al parte oficial, la paciente se encontraba consciente al momento del traslado y, tras ser evaluada por el personal médico, se constató que no presentaba lesiones de gravedad.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción en turno tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades del hecho.