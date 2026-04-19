Una joven internada en grave estado tras un choque entre una moto y una camioneta

Una joven de 21 años se encuentra en estado grave tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Miguel Porta y Güemes, donde la motocicleta en la que circulaba como acompañante colisionó contra una camioneta.

El hecho se produjo cuando, por causas que la justicia intenta establecer, una motocicleta marca Honda, conducida por un adolescente de 16 años, impactó con una camioneta Volkswagen guiada por un hombre de 35 años. A raíz de la colisión, ambos ocupantes del rodado menor cayeron a la cinta asfáltica y debieron ser asistidos de urgencia.

Personal de la Estación de Policía Comunal acudió al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911, solicitando de inmediato la presencia de los servicios de salud. Una ambulancia del SAME 107 trasladó a los dos heridos al hospital local para su atención médica.

Según el parte médico oficial, el conductor de 16 años sufrió lesiones de carácter leve, siempre que no medien complicaciones posteriores. Sin embargo, la situación de su acompañante es crítica, ya que se constató que la mujer presenta un traumatismo de cráneo de carácter grave, por lo que se aguarda su derivación a un centro de salud de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para recolectar pruebas que permitan determinar las responsabilidades del siniestro. Por la participación de un menor de edad en el hecho, la causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven.