Una edición histórica del Moto Travel Fest con la visita del campeón del Dakar Luciano Benavides

despidió ayer una edición histórica del, el encuentro de motosmás importante de la Argentina. Durante tres jornadas, el predio del, ubicado en, se consolidó como el escenario principal para la industria de las dos ruedas, reuniendo a miles de entusiastas en un evento marcado por la camaradería y la adrenalina.

La gran atracción del festival fue la presencia de Luciano Benavides, quien participó de las actividades y compartió experiencias con los asistentes. El piloto salteño, figura indiscutida del deporte motor, llegó al evento tras consagrarse recientemente en el Rally Dakar 2026, donde alcanzó la gloria máxima en Arabia Saudita tras una definición histórica que mantuvo en vilo al país.

El programa del evento, que se extendió desde el viernes hasta este domingo, incluyóde los últimos modelos de más de, como, entre otras. Los participantes pudieron poner a prueba la tecnología y potencia de las máquinas en circuitos naturales que recrearon condiciones de manejo real, complementados con clínicas de conducción segura y charlas técnicas sobre equipamiento para viajes de larga distancia.

La propuesta se completó con una zona de exposición de accesorios, indumentaria, áreas de gastronomía y música en vivo, transformando al Enduro Park en una verdadera ciudad del motociclismo. Con el cierre de esta edición, el Moto Travel Fest reafirmó su posición como la muestra a cielo abierto más relevante del sector, impulsada por el crecimiento del segmento adventure en la región.

Luciano Benavides: El campeón que hizo historia en el desierto

El paso de Luciano Benavides por San Pedro jerarquizó un evento que ya es un clásico del calendario. El menor de la dinastía salteña llegó como el flamante campeón del Rally Dakar 2026, título que obtuvo en enero pasado tras protagonizar la definición más ajustada en la historia de la competencia: se impuso por apenas dos segundos de diferencia tras casi 8.000 kilómetros de carrera.

Con este logro, Luciano no solo alcanzó su primer trofeo "Tuareg", sino que selló un hito familiar y nacional sin precedentes, sumándose a su hermano Kevin en la lista de ganadores de la carrera más difícil del mundo. Además de su reciente corona en el Dakar, Benavides ostenta el título de Campeón Mundial de Rally-Raid (W2RC) 2023, consolidándose como uno de los pilotos más sólidos y talentosos de la élite internacional del motociclismo.