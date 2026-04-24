Un policía sufrió una fractura durante la aprehensión de un hombre que ocasionaba disturbios en Santa Lucía

Un efectivo policial delresultó con una herida de gravedad tras ser atacado durante un operativo de seguridad nocturno. El incidente se produjo ayer por la noche en la intersección de las calles, luego de que el personal acudiera a un llamado por desórdenes en la vía pública.

En el lugar, los uniformados intentaron intervenir ante el accionar de un hombre de 29 años que se encontraba ocasionando disturbios. Al momento de ser interceptado, el sujeto opuso una fuerte resistencia y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos, escalando el nivel de violencia del enfrentamiento.

Como consecuencia del forcejeo para lograr la reducción del agresor, uno de los agentes sufrió una fractura con desplazamiento de muñeca. Tras el episodio, el personal policial logró concretar la detención del individuo, quien fue trasladado a la Estación de Policía Comunal.

El aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 7 en turno, bajo la imputación del delito de atentado contra la autoridad. Por su parte, el efectivo herido recibió la asistencia médica correspondiente debido a la magnitud de la lesión ósea sufrida en cumplimiento de sus funciones.