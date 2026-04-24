En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
Un policía sufrió una fractura durante la aprehensión de un hombre que ocasionaba disturbios en Santa Lucía
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Un efectivo policial del Destacamento de Santa Lucía resultó con una herida de gravedad tras ser atacado durante un operativo de seguridad nocturno. El incidente se produjo ayer por la noche en la intersección de las calles O’Farrell y Dr. Obaid, luego de que el personal acudiera a un llamado por desórdenes en la vía pública.
En el lugar, los uniformados intentaron intervenir ante el accionar de un hombre de 29 años que se encontraba ocasionando disturbios. Al momento de ser interceptado, el sujeto opuso una fuerte resistencia y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos, escalando el nivel de violencia del enfrentamiento.
Como consecuencia del forcejeo para lograr la reducción del agresor, uno de los agentes sufrió una fractura con desplazamiento de muñeca. Tras el episodio, el personal policial logró concretar la detención del individuo, quien fue trasladado a la Estación de Policía Comunal.
El aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 7 en turno, bajo la imputación del delito de atentado contra la autoridad. Por su parte, el efectivo herido recibió la asistencia médica correspondiente debido a la magnitud de la lesión ósea sufrida en cumplimiento de sus funciones.
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