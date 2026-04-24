El Departamento Canino encabeza un nuevo operativo de vacunación en el barrio Banfield

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Departamento Canino, lleva adelante este viernes una nueva jornada de vacunación para perros y gatos en el barrio Banfield. La actividad forma parte de las políticas de prevención y sanidad animal que el Municipio despliega de manera regular en los diferentes sectores del distrito.
El operativo se desarrolla mediante una estrategia de abordaje territorial que incluye recorridas por distintos sectores del barrio y la instalación de un puesto de atención en el Playón deportivo. Esta modalidad busca acercar el servicio gratuito a los vecinos y vecinas, facilitando el acceso a la inmunización de las mascotas sin necesidad de grandes traslados.
Desde el área sanitaria recordaron la importancia de mantener al día la vacunación de los animales como una pieza fundamental de las acciones de prevención y cuidado de la salud pública. El personal técnico encargado del operativo destacó que estas campañas territoriales son esenciales para garantizar una cobertura sanitaria efectiva contra enfermedades zoonóticas en toda la comunidad.
Con el despliegue en barrio Banfield, el Estado local continúa fortaleciendo el esquema de atención primaria veterinaria, promoviendo la tenencia responsable y asegurando que las herramientas de salud lleguen de forma directa a cada institución y espacio barrial de la ciudad.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones